Le Premier ministre répond à Karim Wade : « tel père tel fils, il passe son temps à insulter le Président Macky »

Présent à la cérémonie d’investiture du candidat Macky Sall par Racine Sy, le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne a lancé des piques à Karim Wade et à son paternel et non moins ancien président de la République. Sans les nommer, il a donné des indications claires qui laissent croire qu’il parlait des Wade.

« Nous ne répondrons pas à ce candidat qui passe tout son temps à insulter. Parce que tel père tel fils. Il n'est pas le premier à insulter le Président Macky Sall. Son père l'avait aussi insulté... », a lancé le chef du gouvernement avant d’ajouter « barrer wougnou langg gui, kou meune na gneuw gnou beuré (on n’a pas fermé l’arène. Que ceux qui le peuvent viennent, on va s’affronter) ».



Source : Cheikh Bassirou Dieng (journaliste Le Témoin)