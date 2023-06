Le Président Macky Sall salue « la disponibilité de Poutine au dialogue »

Après leur passage infructueux en Ukraine où le Président Zelensky leur a clairement fait savoir qu’il n’était pas disposé à dialoguer avec son homologue russe, Macky Sall et la délégation de dirigeants africains se sont rendus à Saint Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine.



Selon le Président sénégalais, ce dernier est disposé à dialoguer pour un retour à la paix en Ukraine.



« Je remercie le Président Vladimir Poutine pour son accueil et sa disponibilité au dialogue. Le règlement pacifique de la guerre en Ukraine est essentiel pour abréger la souffrance des populations et éviter au monde le risque d’une catastrophe majeure », a-t-il écrit sur son compte Twitter.