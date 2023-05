Le Procureur Ibrahima Bakhoum demande un mandat d’arrêt contre Sonko

Le Procureur Ibrahima Bakhoum a demandé lundi qu’un mandat d’arrêt soit décerné contre l’opposant Ousmane Sonko et qu’il soit diffusé dans plusieurs médias, lors du procès en appel pour diffamation.



Dans son réquisitoire, Ibrahima Bakhoum, a requis la peine de 2 ans de prison dont 1 an ferme contre le leader de Pastef Les Patriotes.



Ouvert le 17 avril, le procès en appel du leader de Pastef-Les patriotes (opposition) et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, poursuivi en justice pour diffamation par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a été renvoyé d’office au 8 mai prochain.



M. Sonko avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, le 30 mars dernier. Une peine en dépit de laquelle le leader de l’opposition sénégalaise reste éligible à la présidentielle du 25 février.



Mame Mbaye Niang, qu’il accuse d’avoir été épinglé par un rapport dans le cadre de la gestion d’un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires, a fait appel de ce verdict prononcé après plusieurs reports de l’audience.