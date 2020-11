Le Procureur spécial de la Crei se fait escroquer 20 millions de F Cfa par son neveu et le fait coffrer

Le magistrat Abdoulaye Diagne, procureur spécial de la Cour de Répression et de l’enregistrement illicite (Crei) a été escroqué par son neveu, Mouhamadou Touré. Ce dernier, courtier et commerçant de son état, lui a grugé la somme de 20 millions de F Cfa. Il a été arrêté suite à la demande de son oncle.



Placé sous mandat de dépôt le 19 novembre dernier, il a été jugé lundi, devant le Tribunal de Grande instance de Dakar. Appelé devant la barre, le prévenu a contesté les faits. Selon lui, le problème vient d’une vente de voiture, rapporte L'As.



« J’ai vendu à mon oncle une voiture 4X4 version X6 à 20 millions de F Cfa. Une semaine après que je lui ai remis la voiture, il me l’a ramenée sous prétexte qu’elle dégageait de la fumée. Par la suite, il m’a dit que le moteur est brouillé», s'est-il défendu.



Il poursuit : « C’est ainsi que je lui ai proposé une Porshe. Le paiement s’est fait par tranches. Pour le remboursement, je lui ai remis 1,7 millions de F Cfa, une voiture qui coûte 5 millions de F Cfa et une maison en construction », a-t-il expliqué avant de rejeter l’étiquette de voleur qu’on veut lui « coller ».



M. Abdou Dialy Kane, avocat de la défense, a fait savoir que le prévenu est un multirécidiviste dans le domaine de l’escroquerie. « Il a un courage extraordinaire et n’a peur de rien. Il pense qu’il peut tout faire. Il a escroqué plusieurs autorités dans ce pays (…) », a-t-il soutenu.



Considérant que les faits sont constants, le maître des poursuites a requis la peine de 6 mois de prison la peine de 6 mois de prison ferme contre le prévenu.



Reconnu coupable, Mouhamadou Touré a été condamné à 6 mois de prison ferme.