Le Real Madrid hallucine avec Arda Güler, Erik ten Hag réclame des recrues à Manchester United

Arda Güler impressionne tout le monde à Madrid, Erik ten Hag se prononce sur le mercato de Manchester United et la Juventus avance sur le successeur de Dušan Vlahović, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Arda Güler, nouveau chouchou de Madrid



En Espagne, la nouvelle pépite du Real Madrid, Arda Güler fait la Une de Marca ce matin ! Et le quotidien local met en avant un sentiment général qui règne sur le jeune Turc : «Güler a un don. À Madrid, ils hallucinent tous avec le Turc. Le milieu offensif brille dès ses premiers jours à Valdebabas : il a tout pour devenir une star», relate une source du club.



Bref, ses premiers pas officiels seront donc très attendus ! Autre recrue qui fait parler d’elle, c’est Jude Bellingham ! AS met en avant le milieu de terrain qui «en pleine forme» selon le journal.



«La star madrilène, qui travaille déjà avec le groupe, suit un plan spécifique pour renforcer son genou droit.» Le Real Madrid met ses dernières pépites dans les meilleures conditions afin de démarrer en trombe la saison !



Ten Hag veut des recrues



De l’autre côté de la Manche, Manchester United a commencé sa préparation estivale hier avec un match amical remporté (2-0) contre Leeds United. L’occasion pour Erik ten Hag, le coach des Red Devils, de faire le point sur le mercato de son club. Et comme le placarde le Manchester Evening News, le Néerlandais a tapé du poing sur la table : «Faites le plein d’argent, et vite», écrit le quotidien local.





En effet, Ten Hag a demandé à ses dirigeants de passer la vitesse supérieure sur le mercato. Notamment dans le dossier André Onana qui patine ces derniers jours. «Confiant ? On ne sait jamais dans les transferts, mais on y travaille. Mais en attendant, il faut travailler notre façon de jouer pour progresser.» En tous cas, Ten Hag attend des recrues cet été et sa direction va devoir s’employer pour le satisfaire.



La Juventus va piocher en Ligue 1 pour remplacer Vlahović



En Italie aussi le mercato fait couler beaucoup d’encre ! Alors que Dušan Vlahović est dans le viseur du PSG et pourrait quitter la Juventus, la Vieille Dame a déjà ciblé son successeur. Et c’est un joueur bien connu de la Ligue 1 puisqu’il s’agit de Jonathan David, qui évolue au LOSC. Pour le quotidien transalpin Tuttosport, «le PSG se rapproche pour le Serbe, la Juve se prépare à l’après Vlahović».





Noah Okafor est aussi dans le viseur des Bianconeri selon la publication turinoise. Autre dossier qui fait réagir au-delà des Alpes, c’est l’avenir de Leonardo Bonucci.



Selon La Gazzetta dello Sport, «doit-il rester un an de plus, oui ou non ? Allegri a des doutes mais le capitaine veut continuer.» L’avenir nous dira si c’est la saison de trop pour le défenseur italien…