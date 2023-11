Dans un communiqué publié ce dimanche, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) déplore une « situation incompréhensible et grave de fermeture et d’arrêt des enseignements dans certaines universités publiques depuis bientôt 6 mois avec l’approbation du ministre de tutelle » et un non-respect du protocole d’accord signé avec le Gouvernement le 6 janvier 2023.



Sur ce, son bureau national décrète « une journée « université morte », le jeudi 30 novembre novembre 2023 avec cessation des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes), et l’arrêt de toute participation à des activités administratives et réunions »



Aussi, le SAES « invite les militants de toutes les universités du Sénégal à se mobiliser massivement pour la marche nationale prévue le jeudi 30 novembre 2023 à 10H à l’UCAD pour la sauvegarde de l’Université publique ».



Le Bireau national dudit syndicat tient également à rappeler à ses militants « que le mot d’ordre d’arrêt des cours « dispensés en ligne » dans toutes les universités publiques construites sur le modèle de l’enseignement en présentiel reste en vigueur ».