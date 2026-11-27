Le Sénégal occupe la 3ᵉ place mondiale en matière de performance pour la navigation web en fixe avec un score de 75 %. Selon le classement de la plateforme nPerf, qui mesure la performance internet fondée sur l’expérience réelle des utilisateurs, le Sénégal a enregistré l’une des plus fortes progressions mondiales en navigation web en fixe (+75 %).



"Le Sénégal enregistre +75 % pour la navigation web en fixe, ce qui le place au rang 3 sur 84 de ce classement. Le groupe est mené par le Niger (+85 %). Il suit le Cameroun de peu (+84 %) et devance le Tadjikistan (+74 %). Tous les pays de ce groupe ont progressé sur la période, ce qui traduit une région globalement dynamique", selon Le Soleil, qui cite un document de nPerf.



Le score de performance est fondé sur la rapidité de chargement de plusieurs pages web populaires. Plus le score est élevé, mieux c’est. Une navigation plus rapide signifie que les pages du quotidien, telles que les actualités, les réseaux sociaux et les services, se chargent plus vite.



Le classement de nPerf révèle des écarts importants entre les pays. Les valeurs s’échelonnent de +85 % (Niger) à +1 % (Croatie). Le top 10 du classement est dominé par les pays africains, avec le Niger, le Cameroun et le Sénégal en tête, suivis du Tadjikistan, du Togo, de l’Éthiopie, du Nigeria, de la Guinée, du Yémen et de la RD Congo, toujours selon Le Soleil.