Le Sénégal annonce l'ouverture de ses consulats

Le gouvernement du Sénégal annonce ce vendredi l'ouverture de ses consulats à l'étranger trois jours après leur fermeture, à cause des saccages nés de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko.



"Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur annonce reprise des activités des consulats à compter ce vendredi 09 Juin 2023", lit-on dans le communiqué.



Le département dirigé par Aissata Tall Sall souligne que cette reprise se fera en "tenant compte de l'état de dégradation du matériel et des locaux pour ce qui concernés consulats ayant subi des actes de vandalisme."



Le ministère invite ses compatriotes de l'Etranger à "contribuer à la sauvegarde des structures et à la préservation de l'intégrité physique des membres du personnel qui sont au service de la Communauté".



Pour rappel, la ministre Aïssata Tall Sall avait décidé de fermer tous les consulats à l'étranger 24 heures après le saccage du consulat du Sénégal au Milan, en Italie.



Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on voit un homme non encore identifié s'attaquer au personnel de l'édifice, et d'autres scandant "Libérez Sonko, Macky Sall dictateur" saccager les lieux.