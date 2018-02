"Le Sénégal est candidat à l'organisation de la prochain COP", annonce le ministre de l'Environnement

Le ministre de l'Environnement Mame Thierno Dieng a donné une nouvelle de taille, en marge de l'ouverture de la réunion préparatoire africaine de la 13e session de la conférence des parties (COP). Le ministre a annoncé la candidature du Sénégal pour l'organisation prochaine de cet événement qui réuni les plus grandes puissances mondiales pour discuter des enjeux des changements climatiques.

"Le Sénégal va candidater pour organiser la prochaine COP de la convention de Ramsar", a déclaré Mame Thierno Dieng.



Le ministre a insisté sur l'importance du thème de l'événement. "La rencontre est d'une importance capitale, eu égard à la pertinence du thème que nous abordons, parce qu'il s'agit des zones humides. Les zones humides occupent une place capitale dans les moyens dont nous disposons pour lutter contre le réchauffement climatique", a-t-il indiqué selon L'As.



A noter que la convention de Ramsar est un accord international entre 169 gouvernements. Elle a été adoptée en 1971 pour servir de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale en faveur de la conservation et de l'utilisation rationnelle des zones humides.



La dernière édition de la COP (22e) a été organisée au Maroc en novembre 2016.