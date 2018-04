Le Sénégal est sous la menace du «terrorisme nationale» (Dr Bakary Sambe)

Dr Bakary Sambe attire l’attention des autorités sur la menace terroriste qui est réelle au Sénégal. Pour le directeur de Timbuktu Institut, il faut tenir compte aussi bien des menaces internes qu’externes écarter cette menace.



«Notre pays fait face à ce nouveau phénomène qu’on appelle le terrorisme d’origine nationale. Tout le mythe construit sur le Sénégalais non-violent, tous les arguments qu’on nous a opposés s’effondrent aujourd’hui devant cette situation qui montre que notre pays ne peut pas être en dehors des interactions sahélo-sahariennes et qu’il fallait prendre nos gardes et investir dans la prévention et prendre la question à bras le corps au lieu de se situer dans une démarche du déni qui finalement ne donne pas de résultats », a-t-il déclaré.



Dr Sambe qui s’exprimait sur la Rfm prévient que le Sénégal devrait initier «des changements de paradigmes, ne pas seulement se focaliser sur la protection du territoire mais s’inscrire dans une réelle dynamique de prévention en mettant en place une urgente stratégie nationale comme prévention de l’extrémisme violent».