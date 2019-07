Le centre de leadership citoyen ​Social Change Factory en tournée nationale pour promouvoir l'entrepreneuriat

Le centre de leadership citoyen ​Social Change Factory a lancé hier-jeudi son programme de tournée nationale prévue du 10 au 25 Juillet 2019. Les discussions lors de ces échanges ont porté sur les thèmes de la formation, l’emploi et de l'entrepreneuriat pour encourager la croissance de PME de jeunes, maximiser le potentiel des jeunes évoluant dans le secteur informel et renforcer les aptitudes et capacités des formateurs.



« Au Sénégal, la question demeure cruciale et constitue un enjeu majeur pour l’Etat. Le pays a enregistré au cours de ces cinq dernières années l’une des meilleures performances économiques de l’Afrique Subsaharienne. Beaucoup d’efforts ont été consentis pour régler ce problème. Par exemple, le gouvernement a mis en place la DER (La Délégation générale pour l’Entrepreneuriat rapide) qui est un instrument destiné à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi des femmes et des jeunes. Des efforts à saluer. Pourtant il reste beaucoup de progrès à faire », explique Cheikh Tidiane Diouf Coordonnateur de la tournée.



Soulevant ainsi le problème des jeunes qui ne sont pas, sans doute, préparés au monde de l'entrepreneuriat et de l’auto-emploi, monsieur Diouf a soutenu que : « C’est le moment de renforcer les alternatives telles que la DER. Pour enfin, trouver la solution magique, si elle existe, il faudra écouter impérativement les jeunes et les associer. Environ 269 000 nouveaux demandeurs d’emplois qui arrivent chaque année sur le marché du travail, alors que l’offre est estimée à environ 30 000 nouveaux emplois. Environ 100.000 candidats qui échouent au Bac chaque année depuis presque 10 ans »



Ce centre de leadership créé en 2014 qui s’est investi dans le domaine de l'Éducation; de la Participation citoyenne et de l’Insertion socioprofessionnelle va permettre aux jeunes africains à travers sept (7) pays d’être autonome et de construire eux même leur propre Avenir.