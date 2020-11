Le cinglant démenti de Babacar Justin Ndiaye contre « des politiciens malhonnêtes et manœuvriers »

Des politiciens malhonnêtes et manœuvriers m’ont accordé (sur Facebook et OperaNews, photo à l’appui) la paternité de propos que je n’ai jamais tenus sur la dernière actualité que constitue l’arrivée du Président Idrissa Seck dans l’appareil d’Etat.



Par un procédé malicieux et malveillant, ces stratèges de la confusion calculée ont ouvert les guillemets pour mettre dans ma bouche, des propos imaginaires. Car, je ne me suis livré – depuis la publication de mon analyse relative à l’actualité de la Toussaint – à aucun exercice de communication ou de précision supplémentaire de ma pensée.



Par voie de conséquence, les accusations formulées de façon abrupte contre la France, les phrases-slogans et autres appels populistes au réveil national, sont et restent les ingrédients d’une basse manipulation politicienne, à mille lieues de mes préoccupations.

Tous ceux qui sont familiers avec mes écrits et avec mes prestations audiovisuelles, savent que Babacar Justin Ndiaye (intellectuel sans chapelle ni obédience politiques) formule ses pensées avec hauteur, rigueur et mesure.