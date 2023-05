Le coup de tonnerre Thomas Müller au Bayern Munich, l’Angleterre totalement folle de Kevin de Bruyne

L’avenir de Thomas Müller fait trembler le Bayern Munich, Kevin de Bruyne met encore l’Angleterre à ses pieds et Manchester United a ciblé son prochain numéro 9, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.En Allemagne, l’hebdomadaire sportif allemand Sport Bild lâche une véritable bombe : «Müller pense à changer» ! Barré par la concurrence au Bayern Munich, l’international allemand ne serait pas contre l’idée d’un départ cet été. Arrivé en Bavière en 2008, Müller est un véritable joueur emblématique du club, mais il pourrait bien se laisser tenter par un nouveau challenge cet été.Sport Bild annonce donc que l’attaquant allemand envisage «sérieusement un départ» au prochain mercato malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. «Il ne veut pas mettre un terme à sa carrière pour autant», indique le média, mais Müller n’aurait pas eu de discussions avec d’autres clubs jusqu’à présent. «Il a tout de même deux offres des États-Unis. L’Arabie saoudite est également intéressée.»Mais aller dans un championnat exotique n’est pas d’actualité pour le moment. «Il veut encore gagner des titres dans un grand club européen. De préférence au Bayern, mais si Tuchel ne compte pas sur lui, alors il ira ailleurs.»En Angleterre, le match tant attendu c’était la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City ! Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et qui s’est soldée par un nul (1-1). Vinicius Jr a ouvert le score en première période et le «Roi Kevin», comme le placarde The Daily Telegraph a égalisé après la pause. Et le Belge se voit couvert d’éloges ce matin grâce à ce but qui relance cette demi-finale. «Un coup d’éclat qui met City sur la sellette. Mais Ancelotti insiste sur le fait que le but n’aurait pas dû être validé.»En effet, le ballon était en réalité sorti des limites du terrain comme l’a révélée une image 3D partagée par le diffuseur beIN Sports. Mais cela n’a pas empêché les Cityzens de savourer ce résultat positif au Santiago Bernabeu et comme le relaye The Guardian, Jack Grealish estime qu’ils sont «inarrêtables» et qu’ils peuvent envisager «la finale grâce au but étonnant de Kev i n de Bruyne» !De son côté, le Daily Star parle de «merveille De Bruyne», alors que pour le Daily Express, c’était un «coup d’éclat». Enfin, le Daily Mail estime que «De Bruyne se montre à la hauteur et donne aux hommes de Pep une chance réelle de se qualifier pour la finale.»Toujours de l’autre côté de la Manche, c’est le mercato de Manchester United qui fait les gros titres. Ce matin, le Daily Mirror annonce que les Red Devils foncent sur une révélation de la dernière Coupe du Monde avec le Portugal : Gonçalo Ramos. Le buteur explose cette saison avec Benfica et le tabloïd indique qu’«Erik ten Hag est prêt à poser 70 M£» sur la table soit plus de 80 M€.Le coach néerlandais veut faire du joueur de 21 ans son prochain numéro 9. Une information qui revient aussi sur la Une du Daily Star qui indique que Ten Hag «part à la chasse de Ramos».Même au Portugal, O Jogo estime que «United prépare l’attaque contre Ramos. Les Red Devils commenceront à 90 M€, mais ils pourraient atteindre plus de 132 M€ pour le buteur». Bref, Manchester United veut casser la banque pour son prochain attaquant.