Le frère de Sadio Mané explique ses larmes : « il a pleuré juste parce qu’il... »

le frère Sadio Mané a réagi sur Instagram pour expliquer les larmes de l’attaquant des Lions après le match contre la Guinée Equatoriale (0-1). Selon lui, son frère souffre des critiques des Sénégalais.

"Je sais que tu aimes le Sénégal plus que le président de la République Macky Sall, je pèse bien mes mots (…) Mais dommage que la plupart des gens ne s’en rendent pas compte. C’est rare de voir un pays s’acharner sur une star de son pays comme toi. Toute l’Égypte est d’arrière Salah qu’il soit bon ou pas en équipe nationale. je vois des milliers de Sénégalais supporter Salah alors que jamais un Égyptien ne supportera Kalidou koulibaly à plus forte raison Sadio Mané, un concurrent direct de Salah pour le Ballon d’or", a-t-il écrit. Il ajoute : "on a été éduqué de façon dur et strict, on ne connait pas la triche (…) Continue de te battre, continue à te sacrifier, continue à donner le maximum pour le Sénégal, continue à aimer et respecter notre drapeau national. un jour ils se rendront compte, même si ça sera trop tard ! Mais Allah sera reconnaissant, c’est le plus important .Je sais que tu as pleuré juste parce que tu voulais tellement faire plus."