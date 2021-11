Le gros coup de gueule de Jürgen Klopp, les sacrés défis de Xavi au FC Barcelone

Les Hammers ont assommé Liverpool



Du côté de la Premier League, West Ham a créé la surprise ce dimanche en brisant la série d’invincibilité de Liverpool, en s’imposant (3-2). Deux décisions arbitrales ont provoqué la colère du coach des Reds. «Jürgen Klopp s'en prend aux officiels de la VAR», présente The Sun. L’entraîneur des Reds pense que le but contre son camp d’Alisson n’aurait pas dû être accordé et que certaines fautes litigieuses des Hammers n’ont pas été pénalisées du carton adéquat. «Le premier but est une faute sur le gardien de but», a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. «Le bras va contre celui d'Alisson, alors comment peut-il attraper le ballon lorsque quelqu’un lui retire le bras ? Cela n’a aucun sens. C’est l’excuse typique où la VAR dit que ce n’est pas clair et évident». Mais les médias britanniques saluent surtout le très bon match de West Ham. «C’est l’heure des Hammers» titre le Daily Mirror. Les hommes de Moyes s'emparent au passage de la troisième place du championnat.





Ici c'est Xavi !



En Catalogne, les supporters du FC Barcelone attendent avec impatience les débuts de Xavi comme entraîneur. Il sera présenté aujourd'hui aux fans blaugrana et dirigera demain sa première séance d'entraînement. C’est «le commencement de l'ère Xavi», assure le quotidien Sport sur sa Une ce matin. Le manager espagnol a la lourde tâche de relever un équipe à la dérive. Les Barcelonais sont en très mauvaise posture en Liga (9e au classsement) et en Ligues des Champions. L’un de ses premiers défis sera de travailler malgré l'absence d'un grand nombre de ses joueurs. En effet, l’infirmerie du Barça ne cesse de se remplir.



Ça bouge sur les bancs de PL !



Encore en Angleterre, c'est déjà le jeu des chaises musicales qui est lancé sur les bancs de Premier League. The Daily Telegraph révèle qu’Aston Villa cible Steven Gerrard et Ralph Hasenhüttl. Les dirigeants des Villans ont officialisé hier le limogeage de leur entraîneur anglais Dean Smith, deux jours après la défaite sur le terrain de Southampton (2-0). Steven Gerrard serait la cible numéro 1 du club. Mais le manager de Southampton, Ralph Hasenhüttl dispose également d’une bonne cote en Premier League selon le Daily Mirror. Norwich cherche aussi un nouvel entraîneur. Le tabloïd évoque le nom de Frank Lampard pour prendre place sur le banc des Canaris. La presse anglaise cite même d'autres managers récemment licenciés comme Steve Bruce et Nuno Espirito Santo.