Le joueur Cheikh Doucouré victime de chantage: un agent, un photographe et un journaliste impliqués

Cheick Doucouré visé par un chantage en bande organisée ? Récemment transféré du RC Lens à Crystal Palace, le milieu de terrain international malien serait victime d'une extorsion de fonds, suite à cette transaction. Dans un communiqué envoyé aux médias, l'avocat du joueur de 22 ans, Me Alexis Rutman, dénonce les agissements en ce sens d'un « photographe » et d'un « agent de joueurs, soutenus par un journaliste ».



Une plainte déjà déposée

« Ces individus affirment, fausses preuves à l'appui, que mon client aurait une doublé identité et exigent le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de leur silence, précise Me Rutman. Plusieurs messages Whatsapp en ce sens, accompagnés de faux documents, ont ainsi été adressés à mon client et à son entourage au cours des jours écoulés. »



Maître Rutman annonce par ailleurs le dépôt d'une plainte et envisage la conduite de plusieurs actions judiciaires. « Mon client et son entourage ne cèderont rien face à de tels agissements qui exposent leurs auteurs à de sévères sanctions pénales », prévient en conclusion le conseil de Cheick Doucouré.