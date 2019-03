Le juge à Karim Xrum Xax " «vous avez été condamnés à deux reprises vous n'en avez pas marre?»

Il a fallu plus de deux tours d’horloge pour que le juge Moustapha Sarr, condamne le prévenu Abdou Karim Gueye plus connu sous le pseudonyme de Karim Xrum Xax à payer une amende de 50.000 francs CFA.



Attrait à la barre du Tribunal d’Instance de Dakar, ce lundi 4 mars 2019. le rappeur a comparu pour les faits de convocation à l’attroupement non animés. C’est dans la salle 7 pleine à craquer que s’est déroulé le procès, sans compter leurs autres inconditionnels qui n’ont pas pu franchir ladite pièce pour assister à l’interrogatoire de l’inculpé.



A l’entame de l’audience, le rappeur a nié l’appel à une manifestation.



Le Juge : Vous avez a été condamné à 2 reprises c'est votre troisième fois, vous n’en avez pas marre m... ?



Karim Xrum Xax : Je faisais un live sur Facebook comme j’ai l’habitude de le faire souvent. Après le vote je ne pouvais pas comprendre que le Premier ministre donne des résultats, alors qu’il n’est pas habilité à le faire. C’est par la suite qu’on m'a interpellé, à la 10 mn du live pour me dire que j'appelle à la révolte, ce qui n’était pas le cas.



Mais tu as appelé les gens à la manifestation est ce que tu pourras contrôler ces personnes? Et tu es au courant de l'arrêté d'Ousmane Ngom ? Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous êtes pas conféré à la loi comme le fait une personne censée.



Le prévenu de répliquer « j'ai répété à maintes reprises dans tous mes live que j’appelle à une contestation pacifique ».



Et vous avez insulté le Premier ministre ?



Pendant l'interrogatoire j'ai dit que je n'ai pas insulté, et comme ils n'ont pas voulu revoir l'enregistrement je l'ai répondu donc si je l’ai fait c’était par colère. Pare que je n'insulte pas dans mes postes.