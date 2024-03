" Le maire de Kaffrine promet la victoire et classe ironiquement les différents candidats. Nous allons continuer ensemble avec vous M. le Pm ce que Macky Sall àadémarré. Si vous gagnez c'est notre victoire à tous", a-t-il déclaré. "Qu'on se dise l

Il a ajouté : "Qu'on se dise la vérité. Parmi les 19 candidats, quiconque votera un candidat autre qu’Amadou, c'est que vous n'aimez pas le Sénégal. Parceque les candidats sont au nombre de 19 certes, ils sont nombreux mais on peut les catcatégoriser".



II enchaine : "Il ya des candidats qui ne font plus partie de la course, on les appels les candidats spoliés. Pour leur cas, si ça ne tenait qu'à nous, leur candidature sera validée, parceque nous voulons que tous les candidats participent, nous voulons que Karim Wade participe, nous voulons que Gadio participe, nous voulons que tout le monde participe. Mais c'est pas dans nos compétences c'est le conseil constitutionnel qui décide. Pour ceux qui ont été recalés, spoliés, je veux qu'il ls sachent que nous Bby et eux avons la même vision, les mêmes projets pour le Sénégal donc qu'ils s'unissent à nous pour l'émergence du Sénégal".



"Il y a un autre type de candidats : les candidats "niakk fayda", je n'ai jamais vue dans ma vie des candidats qui se disent candidats et aller à la télé dire ne votez pas pour moi mais voter plutôt pour un tel, c'est du n'importe quoi, et celui qui m'en a le plus surpris c'est Habib Sy. Parce que Habib Sy et Cheikh Tidiane Dieye, ce qu'ils ont fait c'est un manque de respect envers les Sénégalais, c'est une escroquerie qu'il faut dénoncer parce que les Sénégalais ne méritent pas ce cinéma", a fustigé Abdoulaye Seydou Sow.



Qui a ajouté : " L'autre catégorie c'est les candidats sans illusion : ils battent campagne mais savent très bien qu'ils n'auront rien. L'autre catégorie bien qu'ils soient respectables se sont des candidats qui ont dépassé leur temps dont Khalifa sall et d'autres. L'autre catégorie c'est celui des candidats suppléants, comme ils ont initié des députés suppléants et ça passait , ils créent des candidats suppléants. le Sénégal ne mérite pas ça. La politique n'est pas synonyme de bavardage".



Et enfin, "la catégorie du candidat de la stabilité de la paix et de l'émergence. Il faut remercier le président Macky Sall, c'est grâce à lui que les Sénégalais connaissent le candidat Diomaye je pense qu'on doit lui donner temps d'antenne multiplié par dix pour que les Sénégalais sachent qu'il n'y a pas photo entre Amadou Ba et le candidat suppléant. Aux populations de Kaffrine j'aimerais dire qu'une victoire se sécurise, notre victoire est déjà belle, elle est flamboyante", s'est-il félicité.

Le candidat Amadou Ba était ce mardi á Kaffrine. Il a été acceuilli par le maire Abdoulaye Seydou Sow. Ce dernier lui promet la victoire. Avant de classer ironiquement les différents candidats."Nous allons continuer ensemble avec vous M. le P.m ce que Macky Sall a démarré. Si vous gagnez c'est notre victoire à tous", a-t-il déclaré.