Le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, passe au second tour

Le président du Parti de la renaissance, de l’éthique, de la citoyenneté, de l’équité, du patriotisme et de la transparence (Precept), Serigne Gueye Diop, va passer au second tour.



Le maire de Sandiara a validé 31 003 parrains et a fait plus de 27 000 doublons externes. C’est un élu de la mouvance présidentielle.