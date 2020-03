Le ministre Amadou Hott: « les 64 milliards ne sont pas pour appuyer le secteur privé »

Amadou HOTT, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et ses services ont rencontré, ce vendredi 20 mars le secteur privé national, à la DGPPE Dakar. A cette réunion le ministre a souligné que cette concertation a été tenue pour mettre en oeuvre les mesures prises par le Président de la République, Macky Sall, pour la lutte contre le Covid 19.



"Comme nous l'avons constaté, plus de 200.000 personnes ont été affectées par le Covid-19 dans le monde. Le président de la République en conseil de ministre a pris de fortes décisions pour soutenir notre économie. D'abord c'est la création d'un comité de veille, pour anticiper sur les répercutions de la crise du Covid-19 sur l'économie nationale. Ce comité sera présidé de certains départements ministériels, de la Banque centrale, et fera appel à certaines expertises", a déclaré le ministre. Non sans rappeler la mise en place d'un fonds de solidarité et de riposte, annoncé par le Président.



Poursuivant ces propos, il ajoute: "le Président a validé le plan de contingence sanitaire avec un budget de 64 milliards de F CFA. Je précise que cette somme n'est pas pour l'appui au secteur privé, mais pour aider notre secteur médical, dans l'étendu du territoire à pouvoir soigner des malades, à créer des centres de confinement, à prévenir". Vidéo à suivre dans un instant !