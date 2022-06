Le ministre de la Justice aux opposants arrêtés: « quand on viole la loi, on doit assurer les conséquences»

« Vous savez quand on viole la loi, on doit en assumer les conséquences tout simplement», a réagi au micro de la RFM, le Garde des Sceaux qui prenait part à un évènement religieux ce weekend à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar.

Selon Me Malick Sall, « le pays est à nous tous. Si on brûle le pays, on le brûle pour tous». Il a profité de l'occasion pour demander au chef religieux de prier pour le Sénégal.

Des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Diéthié Fall, Ahmed Aïdara et la députée Mame Diarra Fam ont été arrêtés vendredi au moment où il y avait de violentes manifestations entre militants et forces de l'ordre. Poursuivis pour "participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public", ils seront présentés devant le juge lundi.

Le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall, a réagi à l'arrestation des opposants lors de violentes manifestations vendredi ayant coûté la vie à 3 personnes et fait plusieurs blessés. Selon, «quand on viole la loi, on doit assurer les conséquences».