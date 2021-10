Le ministre de la Justice rassure l’épouse de Cheikh Niasse: « tout sera mis en œuvre pour que justice se fasse »

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice s’est exprimé ce mardi 12 octobre 2021, sur l’affaire dite Cheikh Niasse, du nom de ce Sénégalais mort dans des circonstances troublantes quelques jours après son arrestation par la police de Wakhinane Nimzatt pour une histoire de carte à grise.



En marge d’un séminaire national de sensibilisation sur le droit communautaire dans l’espace UEMOA, organisé ce matin, Me Malick Sall, qui a été interpellé sur la question a tenu à rassurer la famille du défunt. « Je tiens d’abord à présenter mes condoléances, celles du chef de l’Etat et du gouvernement. Témoigner ma compassion à son épouse. Dire à cette dernière que Cheikh Niass était un citoyen et que le Sénégal est un pays de droit. Donc tout sera mis en œuvre pour que justice se fasse. Elle a un avocat et la procédure ira jusqu’à son terme. Elle verra elle-même le résultat. Toutefois, comme l’enquête est en cours, en tant que ministre de la Justice, je ne peux rien dire de plus », a confié le ministre.



Pour rappel, l’autopsie effectué par les autorités sur le corps de Cheikh Niasse fait état d’une mort des suites de Covid-19 et de diabète. La famille du défunt accuse la police d’avoir maltraité leur proche, ce qui aurait conduit à sa mort.