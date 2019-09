Le ministre de la Santé effectue une série de visites dans différents centres de soins

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué une série de visites dans différents centres de santé à Dakar afin de s’enquérir des problèmes auxquels sont confrontés ces structures et y apporter des réponses.



"Aujourd’hui, je fais le tour de quelques centres de santé de Dakar. Cette tournée va permettre aux agents du ministère de la Santé particulièrement à moi de diagnostiquer les différents problèmes auxquels sont confrontés les Centres de santé afin d’installer un dispositif allant dans le sens de mieux satisfaire les patients", a-t-il dit.



Pour améliorer le secteur sanitaire, Abdoulaye Diouf Sarr a aussi invité les médecin-chefs à "veiller" sur l’hygiène et la sécurité, tout en assurant une "bonne communication" sur ces questions. Le médecin-chef du Centre de santé de Philippe Maguilen Senghor Docteur Abdou Karim Diop s’est réjoui des "avancées considérables" sur le plan de l’assainissement dans sa structure.



"28 agents ont été recrutés uniquement pour assurer le nettoiement de jour comme de nuit", a dit Docteur Diop, tout en plaidant pour le règlement de la question des inondations, leur "principal souci en ce moment". A Gaspard Kamara, Docteur Soukeyna Ndour a annoncé qu’un projet d’extension du centre de santé "est en gestation" car la structure reçoit "beaucoup de patients au niveau national même".