Le ministre des Sports avrtit Allez Casa et le 12ième Gaïndé : «il ne doit plus y avoir de bagarre»

Le ministre des Sports Matar Ba a appelle le «12-ème Gaïndé» et «Allez Casa», à unir leurs forces dans l’intérêt de l’équipe nationale de football. Recevant les responsables des deux structures de supporters, Matar Ba les a exhorté à taire leurs divergences pour le bien des «Lions» qui auront nécessairement besoin de leur soutien en Russie.



«Tout le monde doit être uni derrière l’équipe du Sénégal, et c’est pourquoi l’Etat n’a ménagé aucun effort pour vous mettre dans des conditions optimales de voyage et de séjour», a-t-il indiqué.



Les deux groupes qui ne s’entendent plus depuis quelques temps, avaient démontré leur animosité l’un envers l’autres lors d’une cérémonie organisée au ministère des Sports le 1e juin dernier. Les témoins de la scène avaient assisté à une véritable bataille de rue poussant les préposés à la sécurité à intervenir pour les séparer.



Pour éviter que cette situation ne se répète en Russie, M. Ba a tenu à mettre les points sur les i : «Nous ne pouvons permettre aucun écart de conduite, l’équipe du Sénégal doit jouer sa partition et tout doit concourir à mettre les joueurs et leur staff dans les conditions de performance».