Les acteurs culturels, les populations de Thiès et du Sénégal de manière générale sont en deuil. En effet, l’artiste de renom Ndéye Seck Signature a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020 à 1 heures 15 minutes. Elle est décédée suite à une longue maladie, qui a nécessité son hospitalisation à l’hôpital Saint-Jean- de Dieu. Pour l’heure, le quartier Hersent et toute la ville de Thiès sont plongés dans la tristesse et la consternation.



Tout le monde l’appelait Ndèye Seck Signature, mais à l’état civil, la chanteuse de Thiès ne rate jamais une occasion pour préciser: « Je m’appelle Mamadou Mamour Seck. Je suis l’homonyme de mon grand-père ».



Thies24