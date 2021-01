Le nouveau DG de Dakar Dem Dikk fait un bilan tragique de la gestion de Me Moussa Diop: « plusieurs recrutements abusifs et des pertes cumulées de 30,6 milliards Fcfa »

Le nouveau Directeur général de Dakar Dem Dikk a fait le bilan de la gestion de son prédécesseur Me Moussa Diop. En conférence de presse ce vendredi, monsieur Oumar Ben Khateb Sylla révèle qu’il a trouvé dans les caisses et comptes de la société de transport public 81 millions de FCFA.



Selon lui, le « bilan élogieux dont se vante » son prédécesseur n’est ni plus ni moins que des pertes cumulées qui se chiffrent à 30,6 milliards FCFA. Monsieur Sylla ajoute qu’il a trouvé des dettes sociales à hauteur de 7 milliards 140 millions FCFA.



Le nouveau DG est revenu sur les problèmes de carburant dont a été confrontée l’entreprise Dakar Dem Dikk. En révélant que cette dernière devait un peu plus d’un milliard de FCFA à ses fournisseurs. Et qu’il a fallu l’appui de l’Etat pour un plan d’apurement permettant d’obtenir un moratoire.



Monsieur Sylla d’assurer que Dakar Dem Dem dispose désormais d’un stock permanent de 200 mille litres de carburants à ce jour. Lui permettant d’approvisionner ses bus pour continuer à assurer le service public.



Le nouveau DG a également dénoncé les « nombreux recrutements abusifs » de son prédécesseur Me Moussa Diop. Regardez !