Le président de la ​FIFA, Infantino à Dakar lundi et mardi prochains

Gianni Infantino, le président de la Fifa a annoncé au président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, qu’il effectuera une visite au Sénégal lundi et mardi prochains.



"Cette visite sera l’occasion d’assister à la cérémonie d’inauguration du [stade olympique de Diamniadio]’", a dit M. Infantino dans un courrier envoyé au patron de la FSF, dont l’APS a obtenu une copie. Son séjour sera l’occasion pour lui "de rencontrer les membres de la communauté du football sénégalais, ainsi que le chef de l’Etat, Macky Sall, et les autorités gouvernementales nationales", indique le même courrier.



"Ce sera également une nouvelle occasion de partager notre vision du football, d’échanger des idées sur la promotion de nos valeurs et de travailler à l’essor du développement du football au Sénégal", a ajouté le président de la Fifa.



Gianni Infantino a tenu à "réitérer" les félicitations de la Fifa "les plus chaleureuses" à l’équipe nationale du Sénégal, qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations la première fois, au terme d’un match à suspense face à l’Egypte, à Yaoundé, le 6 février dernier.



M. Infantino avait assisté à cette finale aux côtés du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya.