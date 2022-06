Le président de la FFF fait une révélation surprenante: « Mbappé ne voulait plus jouer pour l’Equipe de France après l’Euro 2020 »

Étonnante révélation du président de la Fédération française de football (FFF). Selon Noël Le Graet, Kylian Mbappé ne voulait plus jouer avec l'équipe de France après l’Euro 2020.



« Il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France », a-t-il déclaré dans le JDD.