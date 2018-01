Le procès Khalifa Sall en direct: Les avocats de l'Etat ouvrent le "feu" sur ceux de Khalifa Sall

09h 50 : Les avocats de l'Etat ouvrent le bal et haussent le ton

«Si on veut travailler sérieusement, il faut nous accorder sur la suite des événements. La Défense aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce procès puisse se tenir normalement », déclare l’avocat de l’Etat, Me Yérim Thiam.



«Les avocats de la défense utilisent des manières dilatoires pour retarder le procès. L’objectif de la défense c’est de traverser l’année judiciaire. C’est un abus qu’elle est en train de commettre», peste Me Babacar Cissé. L'avocat de l'Etat de préciser que : «Dans cette affaire-là, ils (les avocats de Khalifa Sall) refusent d’aller au fond, ils ont peur d’aller au fond ».

«Nous ( avocats de l'Etat) sommes prêts, on a toujours été prêts pour plaider ce dossier», conclut-il.



09h 36 : Mes El Haj Diouf et Mbaye Sène acceptent la décision du bâtonnier de récuser leur constitution



09h 34 : Les avocats de Khalifa Sall demandent le renvoie du procès



09h 25 : Le bâtonnier a fait parvenir au tribunal une lettre dans laquelle il est dit la non recevabilité de la constitution de l'avocat Me Mbaye Sène et Me El hadji Diouf, pour la défense



09h 23 : Un nouvel avocat s'est constitué pour la défense de Khalifa Sall. Il s'agit de Me Maniang Dasylva



09h 14 : La détenue Fatou Traoré est finalement arrivée. Le juge Lamotte ignore si elle bénéficiait d'une liberté provisoire ou pas



... L'avocat au barreau de Paris Thomas Amico se constitue pour l’État du Sénégal. Du côté de la défense on note la présence de Mes El Hadj Amadou Sall, Doudou Ndoye, ils ont tous deux été Gardes des Sceaux.



09h 13 : Le juge Malick Lamotte annonce l'ouverture du procès. Fatou Traoré, "apparemment en détention" selon le juge, n'a pas été extraite.

... A noter que c'est le Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, en personne, qui occupe le siège du parquet

08h 53 : Entrée de Khalifa Sall dans la salle d'audience. Vetu tout en blanc comme lors de l'ouverture du procès le 14 décembre dernier, bonnet blanc vissé sur la tête, le sourire aux lèvres, le maire de Dakar semble être en forme



08h 21 : Khalifa Sall n'est toujours pas dans la salle d'audience ouverte depuis 08 heures

08h 06 : Malick Gackou est l'un des premiers responsables politiques et soutiens de Khalifa Sall à arriver au tribunal



6 h 00 : A 6h du matin les pro- khalifa Sall ont envahi le tribunal de Dakar. Interrogés, certains d'entre eux informent qu'ils sont là depuis 2h du matin. D'autres ont préféré passer la nuit.



... Il faut noter qu'une forte disposition sécuritaire a été mise en place. Rappeler que les pro-khalifa n'avaient pas pu accéder a la salle d'audience lors du premier face-à-face du maire de Dakar avec le juge. Ils soutenaient que les personnes présentes dans la salle n'étaient pas des leurs.