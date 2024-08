Projet Agri-Jeunes : 250 jeunes bénéficient d’un financement de 192 millions de F CFA

Ces documents ont été paraphés par le coordonnateur national du projet-Agri-Jeunes et le président de l’association pour le développement intégré et durable. Ce partenariat vise un financement de 192 millions de F CFA pour facilité l’accès à des activités rentables. 250 jeunes du département de Lingères.



« Nous sommes ici pour signer la convention qui doit nous lier à l’ADID qui est l’organisation porteuse qui a ciblé les 250 jeunes qui doivent bénéficier de ce financement d’un montant de 192 millions de F CFA », a indiqué Talla Gueye coordinateur national du projet au micro de I-radio.



Les bénéficiaires seront notamment impliqués dans les secteurs tels que l’apiculture, le maraîchage et l’embauche ovine pour assurer un revenu mensuel de 150 mille F CFA.



« Les autorités considèrent l’emploi des jeunes comme une priorité extrêmement importante. Nous n’avons pas droit à l’erreur. Nous devons faire tout pour que ces investissements, qui seront consentis dans ces projets, puissent se traduire en des résultats, qu’on puisse arriver à ce que les jeunes puissent asseoir une activité rentable et durable qui leur procure un revenu mensuel équivalent de 150 mille F CFA. C’est cela l’objectif.»