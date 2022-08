Le projet "Voix et Leadership femmes" finance 25 organisations féministes à hauteur de 2,6 milliards FCFA

Lors d'un atelier-stratégie de renforcement de capacités institutionnelle et programmatique de ses organisations-membres, partenaires, organisé par le Vlf-Sénégal pour trois jours à compter ce mercredi au vendredi 19 à Dakar, Woré Ndiaye a approuvé le financement de 25 organisations à hauteur de 2,6 milliards de Fcfa. Selon la cheffe de projet, « le projet existe dans 33 pays à travers le monde, financé par le gouvernement canadien, qui vise en matière d’égalité, l’exercice humains des femmes et des filles. Cette formation s’agira de les appuyer sur un certain nombre de thématiques qui contribuent à assurer la mise en œuvre efficiente ainsi que la gestion professionnelle de leurs initiatives ».



Poursuivant ses propos, Mme Ndiaye rappelle que les thématiques seront établies dans les prochaines plaidoiries à savoir « l’Article 111 relatif à l’âge légal du mariage, l’article 180 qui porte sur le Code de la famille relatif à la recherche de paternité et l’autre thématique, la troisième qui porte sur l’implication des femmes dans les processus, les mécanismes d’exploitation des ressources extractives et du contenu local » a précisé Woré aux 25 organisations qui comptent mener ses stratégies.



En outre, elle a précisé que l'objectif ultime du projet est de permettre aux femmes et aux filles sénégalaises de jouir pleinement de leurs droits et de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au Sénégal. Et par rapport à cette quatrième année, il a aussi rappelé que le projet a développé un budget de plus de 2,6 milliards. Ce pour financer les 25 organisations chacune d'une somme de deux cent soixante millions (270) par an. En vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des OSC/F partenaires.



Pour rappel, l’organisation VLF est mise en œuvre par le CECI et financée par le gouvernement canadien, par l’entremise d’affaires mondiales canada (Amc), pour lutter contre les violences basées sur le genre, le redressement des inégalités entre les sexes, l’appui à leur fonctionnement organisationnel, l’échange d’expérience d’apprentissage et de leçons apprises, la promotion d’un leadership transformationnel.