Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Amadou Lamine GUISSE et son homologue du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et l’Hygiène Publique, Abdoulaye GUEYE, accompagnés d’une délégation des Services Techniques, les membres des Associations Environnementales, les représentants de la SECAA (le Secrétaire Général, Cheikh Yatt DIOUF et la Directrice QHSE, Marie Françoise SARR), ont procédé ce vendredi 16 juillet 2021 au lancement officiel du projet de reboisement dénommé « Autoroute Verte ».



Il s’agit, selon un communiqué parvenu à PressAfrik, d’un projet de reboisement complémentaire du linéaire de l’autoroute ainsi que ces délaissés ;

« Cet important projet d’aménagement paysager est déployé pour une durée de trois (3) ans sur un linéaire global de plus de 20 kilomètres », rapporte le document



Qui indique: « Au total plus 20 000 plantes exotiques seront reboisées avec sur des poches spécifiques, le reboisement d’espèces en voie de disparition telles que le Baobab, le Caïcédrat, etc. »



Les objectifs attendus du projet, selon le communiqué transmis à la rédaction de PressAfrik, sont: « la réduction des gaz à effet de serre et la purification de l’air. Selon la fondation canadienne de l’arbre, un arbre permet d’absorber environ 2,2 kg de carbone par an; l’amélioration des caractéristiques esthétiques de l’autoroute ; l’atténuation des ilots de chaleurs urbains ; la réduction du bruit grâce au mur végétal (écran antibruit) ; la fixation du sable à proximité de la chaussée »



Mais également « La conservation/valorisation de la biodiversité »



Ce projet s’inscrit dans la continuité du PSE Vert mais également dans la stratégie bas carbone du groupe Eiffage, peut-on lire dans le texte.