Le système des Nations-Unies et l’Ambassade de France alertent sur d’éventuelles manifs des «pro Sonko »

A côté de l’Ambassade de France, le système des Nations-Unies au Sénégal aussi a lancé la même alerte. Dans une note reçue par la rédaction de PressAfrik, il invite tous ses agents basés dans le pays, étant en télétravail et présentiel, à éviter les déplacements non essentiels dans les abords du Parlement et du domicile d’Ousmane Sonko.



Il les demande d’être à l’écoute des médias et d’appeler sur les numéros de téléphone mentionnés sur la note en cas de besoin. (Document)