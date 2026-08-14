Légère reprise de l'inflation dans le BTP au 2ᵉ trimestre 2026 (+1,0 %)

Selon les données publiées ce 14 aout par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), l'Indice des Coûts des Bâtiments et Travaux Publics (IBTP) a progressé de 1,0 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la hausse reste contenue à +0,1 %.



Cette dynamique trimestrielle est portée conjointement par le secteur du bâtiment (+1,4 %) et les ouvrages de génie civil (+1,1 %).



Bâtiment : Les coûts augmentent au même rythme dans le résidentiel (+1,4 %) et le non-résidentiel (+1,4 %), sous la poussée des matériaux de base — le fer à béton (+3,4 %), le sable (+2,6 % à +2,9 %) et le ciment ordinaire (+1,7 % à +2,2 %) — ainsi que de la main-d'œuvre (+1,1 % à +1,3 %).



Génie civil : L'augmentation est tirée par les travaux de chaussées (+1,6 %), malgré un léger recul sur les ouvrages d'art (-0,9 %).



Travaux spécialisés : À l'inverse, ce segment enregistre une baisse de 0,6 %, favorisée par la contraction de la rémunération de la main-d'œuvre (-1,5 %).



