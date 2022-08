Legilatives2022_​Kolda : Mamadou Lamine Dianté met en garde le pouvoir contre toute "manipulation" et "fraude"

L’intercalation Yewwi Askan Wi/WALLU se félicite de sa "victoire" dans la commune de Kolda. Les membres préviennent et mettent ainsi en garde le parti au pouvoir contre toute "manipulation" et "fraude" sur les chiffres provisoires avant la publication des résultats définitifs.



« Le peuple sénégalais est sorti pour exprimer son devoir citoyen et faire vivre la démocratie au Sénégal. A ce titre, il nous revient de féliciter et de remercier le peuple Sénégalais pour son comportement républicain, et l’expression de sa volonté de voir le changement s’opérer au Sénégal. (…). Vous nous permettrez de dire un mot sur les résultats qui semble être issu du monde rural. D’après les premières tendances qui nous ont été soulignées, se trouverez à un taux de participation de 51 % à Kolda. Alors que le niveau national fait 37 % de participation. Vous nous permettrez démettre des réserves sérieuses sur la sincérité des chiffres qui nous ont été communiqué par le camp de Benno Bokk Yakaar (BBY). Il n’est pas possible qu’il y ait cette mobilisation pour que les résultats en soient ainsi », a déclaré Lamine Dianté membre de la conférence des leaders.



Mieux, il prévient qu’ils feront des investigations pour voir si volontairement les écarts n’ont pas été gonflés. « Pour le moment, nous n’avons pas encore les preuves formelles. Nous allons faire nos investigations pour voir est ce que volontairement, ils n’ont pas gonflé les écarts pour finalement être gagnant dans le département de Kolda. Nous demandons à nos plénipotentiaires de regarder les procès-verbaux, de les passer au peigne fin pour identifier les moindres disparités à fin de les faire invalider pour que le vote du peuple Koldois ne soit pas volé », dit-il au micro de walf.