#Législatives 2022 : suivez en direct le déroulement du scrutin sur l’entendue du territoire et à l’étranger

Quelques 7 millions électeurs vont voter ce dimanche dans toute l’étendue du territoire sénégalais et à l’étranger pour élire les 165 députés du pays. Ils seront répartis dans 15.196 bureaux de vote, soit 1.109 de plus qu’en 2017. Les bureaux de vote sont répartis dans 6.641 lieux de vote, soit 249 de plus qu’en 2017. Suivez en direct et en temps réel, le déroulement du scrutin.



Mermoz Sacré cœur, Point E : pas encore de grand rush dans les centres de vote



Dakar Plateau : Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et tête de liste départementale de BBY, a accompli son vote ce matin au Complexe Scolaire El Hadj Bibi Ndiaye, bureau N⁰5.





Ziguinchor: Guy Marius Sagna, tête de liste de l’inter coalition Wallu-Yéwi Askan Wi, à Ziguinchor (sud) a voté. Il a appelé les Sénégalais à sortir pour voter massivement « qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il tombe des grêles ».





Golf Sud: Aïssatou Sow Diawara vient d'accomplir son devoir de citoyen. L'ancienne maire de Golf Sud a voté au Centre de vote Adolf Diagne l'un des plus grand centre a Golf sud avec 23 bureau de vote.



France : L'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, a voté ce matin.



Saint-Louis : Mary Teuw Niane a voté. «Ce matin, comme d’habitude, je suis allé voter au bureau numéro 1 du Centre École Serigne Babacar Guèye de Dakar Bango».

Guédiawaye : le maire Ahmed Aidarra a accompli son devoir civique au centre de vote de École 16 bureau n12.



A Ziguinchor (sud), fief d'Ousmane Sonko, membre non-inscrit (la liste nationale des titulaire a été invalidée pour non-respect de la parité, NDLR) de la coalition Yewwii Askan Wi (Yaw), les jeunes sont sortis massivement pour effectuer le vote tôt ce matin, a-t-on constaté.



À Keur Massar: Aminata Assomme Diatta, ministre du Commerce et responsable politique de Benno Bokk Yakaar vient d'effectuer son vote au centre école gendarmerie. Elle a fait le tour des centres pour s'assurer du bon déroulement du scrutin.



Guédiawaye : L'ancien maire a effectué son droit civique tôt ce matin à la banque islamique. Aliou Sall qui avait perdu les élections locales dernières, dit espérer une remontada ce soir.





Au niveau des Parcelles Assainies, plus précisément à l'école Hlm Grand Médine, les opérations des opérations de vote ont démarré à 8 heures dans les huit (8) bureaux de vote. Deux ont par contre accusé un "léger" retard.

