Législatives 2022_Ziguinchor: Sonko vote sous la pluie, déplore une très faible affluence de 10 à 12% et appelle les citoyens à aller voter

C'est sous une fine pluie que le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a accompli son devoir civique ce dimanche à Ziguinchor. A sa sortie du bureau de vote, il a appelé les Sénégalais, surtout les jeunes à sortir massivement voter et déploré le taux d'abstention très faible en cette matinée de scrutin.



"J'en profite pour lancer un appel à toute la population sénégalaise à sortir massivement voter. On nous signale qu'à cette heure-ci, le taux de participation au niveau national, est relativement faible. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais en venant ici, on me parlait d'n chiffre qui tournait entre 10 et 12%. Ce qui serait un taux d'abstention historiquement bas. Ce qui n'est pas bon pour la démocratie. Ce qui n'est pas bon également pour tous ces Sénégalais et ces Sénégalaises qui croient à notre projet. Qui ont couru derrière nos caravanes sur des kilomètres pendant la campagne. S'ils ne sortent pas voter, cela ne servira à rien. Parce que l'électorat du pouvoir, ceux qui bougent parce qu'on leu a donné de l'argent. Et, c'est les électeurs conscients et consciencieux des enjeux qui ont tendance à s'abstenir, surtout les jeunes. Et nous savons que c'est la jeunesse qui porte notre projet. Nous en profitons pour réitérer cet appel. Moi, je suis sorti sous la pluie pour voter. Nous pensons que qu'il pleut ou qu'il vente, comme on dit, les Sénégalais devraient sortir massivement d'ici à 18 heures pour que le taux de participation puisse atteindre les 60% ", a déclaré Ousmane Sonko sous les parapluies de sa garde rapprochée et devant des centaines de militants et sympathisants venus l'accompagner.