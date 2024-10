Législatives 2024 : 41 listes en lice pour 21 jours de campagne intense

La campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024 débute ce samedi 26 octobre à minuit et s’étendra sur 21 jours, jusqu'au 16 novembre. Quarante et une (41) listes s'affronteront pour séduire les électeurs.



Durant cette période, les équipes de campagne parcourront le pays et multiplieront les stratégies pour convaincre les citoyens. La diffusion des messages électoraux à la Radiodiffusion télévision du Sénégal (RTS) débutera ce dimanche 27 octobre, avec deux tranches horaires réservées : chaque candidat aura droit à trois minutes par jour.



Les candidats, répartis sur les listes des 54 circonscriptions du Sénégal et de la diaspora, rivaliseront pour remporter les 165 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale.