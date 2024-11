Législatives-2024: Au centre de vote de l'école du site Imprimerie : un démarrage du scrutin avec quelques retards

Au centre de vote de l’école du site Imprimerie, où 18 bureaux sont installés, le vote a commencé avec un léger retard de 30 minutes. L'affluence est marquée par une forte présence de jeunes électeurs, tandis que les personnes âgées sont moins nombreuses.



Parmi les autorités attendues, on note la présence de Taïb Socé du Renouveau, Khady Sarr du Pastef, Oumar Ndiaye de Manko Liguey Sénégal, ainsi que de l’ancien ministre Samba Sy.



Le président du Sénat est attendu à 11 heures pour accomplir son devoir de vote. Le sous-préfet, après avoir effectué un tour des bureaux pour s’assurer de l’état des lieux et du matériel, a confirmé que tout est désormais en ordre et que le scrutin se déroule sans encombre.