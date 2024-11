Législatives 2024: Ousmane Sonko faits des révélations sur les marchés de l'hôpital d'Ourossogui et de l'université de Matam

En campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024 dans le Nord à Matam, Ousmane Sonko, tête de liste nationale du parti Pastef-Les Patriotes, a fait des révélations sur les infrastructures de la région.



Sur l’université de Matam, Sonko a fait état de graves irrégularités : « Dès mon arrivée, j’ai demandé un audit, et il s’avère que le budget aurait permis de construire deux à trois universités. Des logements de professeurs, construits sur moins de 150 m² en R+1, ont été facturés à 1,6 milliard de francs CFA chacun. En poussant plus loin les investigations, l’entrepreneur a lui-même reconnu la sur-facturation et a proposé de construire une digue pour protéger l’université des inondations. Je lui ai dit que nous le recontacterions après l’audit pour établir les responsabilités. »



La tête de liste nationale de Pastef a dénoncé une supposée négligence de la région du Fouta, et du territoire national en général en terme d'infrastructures. Il a mentionné plusieurs projets seraient abandonnés ou mal gérés, comme la route de Dandé Mayo, le désenclavement du Ferlo, l’aérodrome inachevé d’Ourossogui, et les difficultés d’accès à l’eau et à l’électricité. Ousmane Sonko a également faits des révélations sur le projets de construction de l’hôpital d’Ourossogui, révélant que ce dernier avait été placé sous le statut de "marché secret défense". « Depuis quand la construction d’un hôpital relève-t-elle du secret défense ? À chaque fois qu’il y a une volonté de malversation, ils parlent de secret défense pour éviter les appels d’offre et contourner les règles des marchés publics. Le comble est que le budget de construction de cet hôpital a été alloué au ministère de la Justice. Nous menons donc des audits pour y voir plus clair. »



Il a conclu en promettant des changements majeurs pour Matam : « Ce que nous allons faire ici, aucun régime, depuis 1960 jusqu’à aujourd’hui, n’aura fait le dixième de ce que nous entreprendrons pour la région, je vous le garantis. »