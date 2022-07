Législatives : Birahim Seck et Cheikh Oumar Sy exigent des coalitions un "contrat" de Législature

"il est donc important de présenter un programme parce qu' il est moral et éthique"

La publication du contrat de législature est important pour bon nombre de Sénégalais qui le réclament sur les réseaux sociaux. Il en est de même pour Cheikh Oumar Sy, ancien parlementaire, pour qui, ce contrat est une "obligation pour la rupture".« Aujourd’hui si on va à des élections législatives, il faut nécessairement qu’on présente aux Sénégalais au moins les axes sur les lesquels on compte travailler. C’est une obligation d’autant plus qu’il faut avoir une lecture des ruptures qu’il faut apporter à l’hémicycle. Il ne faut pas que ça soit des slogans vides. On voit des gens faire des choses comme s’ils sont dans l’exécutif, par ce qu’ils ne maîtrisent pas le rôle des parlementaires. D’autres promettent monts et merveilles arrivés à l’Assemblée nationale », a regretté M. Sy. De l’avis de cet ancien parlementaire, il est donc important de présenter un programme parce qu' il est moral et éthique.Moral « par ce qu’on ne peut pas aller à l’Assemblée nationale juste pour applaudir pour éviter de mener tout le temps des actes politiques. Il faut des réformes qui devront impacter positivement la vie des populations », dira-t-il à PressAfrik.Éthique « parce que c’est ceux qui permettent de faire la redevabilité vis-à-vis des populations par rapport aux actes qu’on a posés. Le profil des députés est important. Et cela est aujourd’hui plus évident avec l’exploitation de nos ressources pétrolières gazières. Et il faut que les députés soient à la hauteur de ces enjeux. »Cheikh Oumar Sy est convaincu que cela peut apporter de plus à l’Assemblée nationale. « D'abord si on prend les réformes constitutionnelles ça permet un meilleur fonctionnement des institutions. Aar Sénégal a dans son proposé, suggéré que le budget soit évalué par les parlementaires comme cela se passe dans beaucoup de pays. Les marchés publics soient aussi transparents. Certaines lois votées doivent être revues. Et c’est le cas de la loi sur le loyer. Également une loi sur le patriotisme renforcer l’économie", a fait savoir également cet ancien député.