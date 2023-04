Leroy Sané, l'indiscipline caractérisé d'un Sénégalais... déraciné (Par Pape Ndiaye)

Les Sénégalais bon teint ainsi que les Africains bon « continent » et fiers d’être noirs sont toujours sous le choc après l’énorme embrouille entre Sadio Mané et Leroy Sané survenue à l’issue du quart de finale aller Manchester City-Bayern Munich en ligue des champions disputé mardi dernier. La plupart des journaux nationaux et internationaux ont expliqué les raisons qui ont poussé notre ambassadeur mondial Sadio Mané à réagir par un «léger» coup de poing. Mobile du crime ? L’Allemand d’origine sénégalaise Leroy Sané, fils de l’ancien international Souleymane Sané, a insulté son coéquipier Sadio Mané qu’il aurait traité de « noir de merde ».



Des propos racistes qui n’ont pas surpris ceux qui fréquentent Leroy Sané connu pour son indiscipline caractérisée et sa mauvaise éducation. Pour preuve, « Le Témoin » quotidien est en mesure de révéler que Leroy Sané vit très loin de son père Souleymane qui ne le voit généralement qu’à travers la télévision. Parce que tout simplement le gosse refuse d’être « noir » et sénégalais bon teint.



Et « Le Témoin » quotidien parle sous le contrôle du président Baba Tandian qui a un contentieux financier avec un très proche « parent » de Souleymane Sané (père) dont la complicité morale n’est pas à écarter dans cette affaire. D’ailleurs dans cette scandaleuse affaire, l’ex-président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Baba Tandian, avait déposé une plainte au niveau de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane tout en citant comme témoin l’ancien international Souleymane Sané. Une plainte qui dort jusque-là entre la Gendarmerie et le Parquet.



Par contre, suite au pugilat entre Sadio Mané et Leroy Sané, la direction administrative du Bayern Munich a annoncé la suspension de notre Mané national pour le match à domicile contre Sanne. Une rencontre qui sera disputée samedi prochain pour le compte de la 28e journée de la Bundesliga. En tout cas, cette sanction partiale infligée à Sadio Mané est synonyme de racisme ou de « patriotisme allemand » qui ne dit pas son nom. Surtout qu’elle est prise contre un Sadio Mané dont les qualités humaines et professionnelles (discipline, performance, générosité et timidité) ont fondé sa célébrité et sa réputation.



Pape Ndiaye, Le Témoin