La délégation sénégalaise vient d’embarquer à bord d’un vol d’Air Sénégal à destination du Cameroun pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations.



Sur la liste des 28 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé, cinq (5) sont cependant restés à l’hôtel. Il s’agit de Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Mame Baba Thiam (officiellement positifs au Covid19) , Saliou Ciss et Loum Ndiaye, qui sont certainement des cas suspects.



Pour rappel, après la cérémonie de remise du drapeau national au Palais hier, plusieurs joueurs ont été déclarés positifs au Covid-19. Dans le communiqué publié par la Fédération sénégalaise de Football ce mercredi, trois joueurs étaient déclarés positifs et 06 membres du staff. Auparavant d’autres informations citaient Saliou Ciss, Mamadou Loum Ndiaye et Habib Diallo (Photo), qui a finalement effectué le voyage avec le groupe.