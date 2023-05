Les 120 prisonniers de la prison de Ziguinchor en grève de la faim

120 détenus de la prison de Ziguinchor ont entamé une grève de la faim depuis lundi. Selon le député Guy Marius Sagna, ils dénoncent les longues détentions et décident de boycotter mardi, la boutique et le téléphone de la prison. Les détenus réclament la venue du procureur de Ziguinchor.



« Les 120 détenus de la prison de Ziguinchor en grève de la faim illimitée depuis hier dénoncent les longues détentions carcérales: Ils rejettent toujours les repas de la prison. Ils vont boycotter dès demain, la boutique et le téléphone de la prison », a informé Guy Marius Sagna.



D’après lui, les « chefs de chambre réclament la venue du procureur de Ziguinchor Papa Ismaela Diallo ».



Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP exprime toute sa solidarité aux « détenus de la prison de Ziguinchor en grève de la faim mais également à tous les autres détenus en grève de la faim à Rebeuss (257) et à Thiès (13). Soit 390 prisonniers actuellement en grève de la faim aujourd'hui au Sénégal ».