Les "Citoyens du numériques" lancent le grand débat sur les données personnelles et le parrainge

Les Sénégalais sont de plus en plus suspicieux face au parrainage citoyen qui a été instituée depuis le 19 avril 2018 après un vote à l’Assemblée nationale. En effet, au-delà des informations personnelles (nom, prénom, adresse, numéro d’identification…) exigées pour valider son parrainage pour un Sénégalais, certains se sont levés pour dénoncer l’absence d’informations par rapport aux mesures prises pour protéger lesdites données.



Et les appréhensions des uns et des autres sont renforcées par les nouvelles lois entrées en vigueur en Europe et aux Etats-Unis. Car, le vieux continent et le pays de l’Oncle Sam après avoir légiféré sur ça, s’est senti obligé de rectifier le tir en proposant une nouvelle loi sur Règlement général pour la protection des données (RPGD) à laquelle sont soumises toutes les entreprises travaillant dans ce domaine depuis le 25 mai 2018.



Ainsi, si les choses sont rentrées dans ces contrées, c’est loin d’être le cas au Sénégal puis que déjà, le ce pays est novice dans ce domaine, s’y ajoutent que des suspicions renforcées d’abord par les sorties du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye par ailleurs responsable du parti présidentielle qui a affirmé être très actif pour conférer à son candidat une victoire dès le premier tour. Ensuite ce dernier a affirmé se baser sur des sondages pour clamer qu’il aura au moins 54% lors de la prochaines présidentielle, et en dernier lieu, l’opposant ne parvient toujours pas à mettre la main sur le fichier malgré ses nombreux appels du pied à l’autorité.



Pour toutes ces raisons ce débat les journalistes et/ou blogueurs, Ibrahima Lissa Faye, Mountaga Cissé, Basile Niane, Mamadou Diagne, Cheikh Fall, Cheikh Bamba Ndao vont lancer le débat avec la présidente de la Commission de protection des données personnelles (Cdp) et Cheikh Bakhoum le Directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie).