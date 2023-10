Les États-Unis vont développer une nouvelle bombe atomique

Le département américain de la Défense a annoncé vendredi 27 octobre le développement d’une nouvelle bombe nucléaire à gravité, la B61-13, variante modernisée des traditionnelles B61. Cette décision est néanmoins tributaire de «

», le Parlement américain, précise le communiqué du DoD (Department of Defence) qui ajoute que «

».

l’autorisation et de l’approbation du Congrèsla production de la B61-13 n'augmentera pas le nombre total d'armes dans notre stock nucléaire

Les nouvelles B61-13 remplaceraient officiellement certaines B61-7 qui figurent dans l’arsenal nucléaire tactique américain, lequel comprend à ce jour environ 200 bombes B61, dont une centaine déployée en Europe. Le développement de cette nouvelle arme nucléaire tactique «reflète un environnement de sécurité changeant et des menaces croissantes émanant d'adversaires potentiels», a affirmé le secrétaire adjoint à la Défense, John Plumb, qui observe que «les États-Unis ont la responsabilité de continuer à déployer les capacités dont nous avons besoin pour dissuader de manière crédible et, si nécessaire, répondre aux attaques stratégiques, et rassurer nos alliés».