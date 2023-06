Les Sénégalais ont dépensé plus de 125 millions FCFA pour les visas Schengen en 2022

Selon Schengenvisainfo , le Sénégal figure fait partie des pays à l'échelle continentale ayant demandé le plus de demandes de visas Schengen et fait plus dépenses. Les frais sont estimés à ($208,410, 4) soit plus de 125 millions FCFA en 2022.Selon les résultats publiés par la plateforme, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui occupent le haut du classement ont dépensé le plus en visas Schengen en 2022 sur le continent africain. L'Algérie arrive en première position avec une dépense de 15 787 992 dollars soit plus de 9 milliards FCFA et un rejet de 45,76 % sur 392 053 candidats. Elle est suivie de près par le Maroc avec 10 502 448 dollars soit 6,3 milliard FCFA avec un rejet de 28,20 % sur 423 201 candidats. La Tunisie a enregistré un total de 48 909 candidats refusés soit 29.05% et 430 399,2 $ dépensés d’une valeur de 259 100 198 FCFA.Le Sénégal qui vient en 6e position dans ce classement SchengenVisaInfo.com domine l’Afrique de l’Ouest. Il accumule un total de 56 866 candidats dont 41,65% ont obtenu un refus portant le nombre de refus à 23 683 candidats. 30,256 demandes ont été accordées pour un total 208,410,4 dollars de dépenses soit 125, 463 millions FCFA.L’étude démontre également que de nombreux voyageurs africains sont confrontés à des procédures complexes, à de longs délais d'attente et à des taux élevés de refus de visa.