Les acteurs de la série « Maîtresse d’un homme marié » superstars à Abidjan (Vidéo)

C’est à se demander si le succès de la série « Maîtresse d’un homme marié » n’est pas plus retentissant hors du Sénégal. Les acteurs de la série, qui sont à Abidjan pour une tournée de promotion auprès des fans ont reçu un accueil triomphal du peuple ivoirien. Dans une vidéo publiée sur les Réseaux sociaux par la maison de production Marodi Tv, on peut voir des centaines de personnes acclamer les acteurs et prendre des selfies avec les Marème Dial, Cheikh Diagne, Biram etc.