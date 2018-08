Les anciens du Pds ne peuvent pas faire gagner Macky Sall (Analystes politiques)

Alors que les venues de Modou Diagne Fada, Souleymane Ndéné Ndiaye, Khafor Touré, Lamine Keïta, entre autres dans la coalition présidentielle sont actées, des analystes politiques conseillent au chef de l’Etat de faire attention car la plupart de ses nouveaux soutiens ne disposent pas d’un poids électoral capable de faire pencher la balance en sa faveur.



«En accueillant d’anciens responsables du Pds et très proches collaborateurs de Me Wade, Macky Sall est en train de lancer une sorte d’Opa sur l’héritage de Me Abdoulaye Wade. Il veut montrer au reste du Pds que l’héritage de Me Wade, sur le plan politique, n’est pas un héritage biologique. Karim Wade est son héritier biologique, mais il n’est pas le seul à être son héritier politique», a déclaré Yoro Dia dans les colonnes de L’Observateur.



A en croire le journaliste-analyste politique, c’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a dégoté le dernier Premier ministre de Me Wade, ainsi que son ancien directeur de Cabinet, entre autres proches collaborateurs du chef de file des libéraux. Selon lui, c’est ce message qu’il veut faire passer à ses anciens camarades de parti mais, il ne compte pas sur eux pour remporter les prochaines élections présidentielles.



Cette analyse n’est pas loin de celle de Jean-Charles Biagui. Pour l’enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Ana Diop de Dakar (Ucad), ces nouveaux partisans de Macky Sall, s’ils se sont ralliés au camp présidentiel, «on peut supposer qu’ils ont mesuré leur poids et qu’ils n’ont pas une force politique capable d’inverser la tendance.



Et par conséquent, conclut-il, «si Macky Sall doit gagner, ce ne sera pas grâce à ces gens-là»