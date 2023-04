Les avocats de Sonko en concertation après le renvoi de son procès en appel

Le parquet général de Dakar a renvoyé d'office ce lundi le procès en appel opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang au 8 mai prochain . Parce que le dossier n'est pas en état de jugement.Les avocats de la défense qui n'ont pas voulu se prononcer après ce renvoi sont en concertation pour voir la stratégie à adopter.Me Khoureyssi Ba, un des membres du pôle d'avocats de l'opposant, confie "qu'ils (les avocats) apporterons une réplique". Même si pour le moment rien n'est encore communiqué. Le conseil de Sonko fait bonnement remarquer qu'ils sont "en concertation et que leur client à le droit de faire appel et qu'il est dans les délais. "Rappelons que Mame Mbaye Niang a fait condamner Ousmane Sonko en première instance pour diffamation le 30 mars, à une peine de 2 mois assortis de sursis et 200 millions à titre dommages et intérêts.Non satisfait de cette décision, il avait interjeté appel de même que le procureur qui a vu les délits de faux et usage de faux et injures publiques écartés de cette affaire.